США могут вечно продолжать операцию против Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 13.03.2026
17:46 13.03.2026
США могут вечно продолжать операцию против Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты могут вечно продолжать операцию против Ирана, так как они якобы обладают неограниченным запасом... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:46:00+03:00
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты могут вечно продолжать операцию против Ирана, так как они якобы обладают неограниченным запасом боеприпасов.
"У нас практически неограниченный запас боеприпасов, и мы его используем. Мы его используем. Мы можем продолжать бесконечно", - сказал Трамп журналисту телеканала Fox News Брайану Килмиду.
Американский лидер также признал, что немедленной смены власти в Иране в результате внутренних процессов ждать не стоит.
"Это произойдет, но, вероятно, не сразу", - считает Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
США могут, но не хотят нанести Ирану непоправимый ущерб, заявил Трамп
Вчера, 17:38
 
