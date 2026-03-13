Трамп отказался отвечать, планируют ли США захват иранского острова Харк

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, планируют ли США захват иранского острова Харк в Персидским заливе.

По данным издания Axios, через остров Харк проходит около 90% поставок иранской нефти на мировой рынок, что делает его одним из наиболее стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры страны.