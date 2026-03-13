Трамп считает, что Россия "немного помогает" Ирану

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, по его мнению, "немного помогает" Ирану, но добавил, что Соединенные Штаты помогают Украине и "все по-честному".
"Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин – ред.), наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?" - сказал Трамп в пятницу в ответ на соответствующий вопрос ведущего телеканала Fox News.
После этого он еще раз утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, помогают ли США Украине.
"Это выглядит, как: "Эй, они это делают, и мы это делаем", - все по-честному. Они это делают, и мы это делаем", - добавил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.