"Будет давить". На Западе устроили истерику из-за решения Трампа по России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Отмена американских нефтяных санкций улучшит положение России, пишет газета The Telegraph.
"Решение Дональда Трампа временно отменить санкции против российской нефти на фоне иранского кризиса может усилить военный потенциал России", — утверждается в публикации.
На фоне этого министр энергетики Великобритании Майкл Шэнкс заявил, что Лондон, в свою очередь, не изменит позицию и "сделает все возможное, чтобы продолжить давить на Россию санкциями".
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 8:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
В Кремле обратили внимание на заявления, что Вашингтон далее не планирует снимать ограничения, отметил Песков. По его словам, без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.