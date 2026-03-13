СМИ: Трамп проигнорировал просьбы Мерца и Макрона не ослаблять санкции - РИА Новости, 13.03.2026
15:04 13.03.2026
СМИ: Трамп проигнорировал просьбы Мерца и Макрона не ослаблять санкции
СМИ: Трамп проигнорировал просьбы Мерца и Макрона не ослаблять санкции - РИА Новости, 13.03.2026
СМИ: Трамп проигнорировал просьбы Мерца и Макрона не ослаблять санкции
Президент США Дональд Трамп проигнорировал просьбы лидеров ряда европейских стран не смягчать санкции против российской нефти и согласился на временное... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T15:04:00+03:00
2026-03-13T15:04:00+03:00
в мире
сша
германия
великобритания
кирилл дмитриев
фридрих мерц
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222346_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_93a39399db72f1fef87d254fb0171243.jpg
https://ria.ru/20260313/neft-2080441580.html
сша
германия
великобритания
в мире, сша, германия, великобритания, кирилл дмитриев, фридрих мерц, дональд трамп
В мире, США, Германия, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, Дональд Трамп
СМИ: Трамп проигнорировал просьбы Мерца и Макрона не ослаблять санкции

Axios: Трамп проигнорировал просьбы Мерца и Макрона не снимать санкции на нефть

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проигнорировал просьбы лидеров ряда европейских стран не смягчать санкции против российской нефти и согласился на временное ослабление ограничений, вопреки их возражениям, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвали Трампа не допустить, чтобы Москва воспользовалась конфликтом или получила смягчение санкций", - пишет издание со ссылкой на двух чиновников.
Несмотря на эти обращения, отмечает Axios, "спустя несколько часов спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился во Флориде с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить глобальный энергетический кризис".
Переговоры между американской стороной и российской делегацией во главе с Дмитриевым прошли в Майами 11 марта, на них затрагивался кризис на глобальном энергорынке. На следующий день министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
