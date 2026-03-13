Тайвань может получить оружие от США после визита Трампа в Китай, пишут СМИ
07:41 13.03.2026
Тайвань может получить оружие от США после визита Трампа в Китай, пишут СМИ
Reuters: Трамп может одобрить пакет вооружения для Тайваня после визита в Китай

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пакет вооружений США для Тайваня, включающий современные ракеты-перехватчики, готов к одобрению президента Дональда Трампа и может быть подписан после его поездки в Китай в апреле, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Ранее агентство сообщало, что Белый дом приостановил поставку партии оружия Тайваню, чтобы создать позитивный фон для поездки Трампа.
Источники, знакомые с позицией администрации США, сообщили агентству, что сделка держится в секрете в преддверии запланированной на начало апреля поездки Трампа в Пекин, но может быть объявлена после его возвращения.
Сделка по поставкам вооружений, оцениваемая примерно в 14 миллиардов долларов, станет крупнейшей в истории Тайваня. По словам одного из источников, пакет в основном состоит из зенитных ракет PAC-3 и NASAMS.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
