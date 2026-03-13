Тайвань может получить оружие от США после визита Трампа в Китай, пишут СМИ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пакет вооружений США для Тайваня, включающий современные ракеты-перехватчики, готов к одобрению президента Дональда Трампа и может быть подписан после его поездки в Китай в апреле, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Сделка по поставкам вооружений, оцениваемая примерно в 14 миллиардов долларов, станет крупнейшей в истории Тайваня. По словам одного из источников, пакет в основном состоит из зенитных ракет PAC-3 и NASAMS.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.