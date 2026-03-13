В Тегеране проходит шествие в честь международного дня "Аль-Кудс"

ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Жители иранской столицы вышли на ежегодный марш в честь международного дня "Аль-Кудс" (Иерусалим) в поддержку палестинцев, масштабная акция проходит на фоне непрекращающихся ударов США и Израиля по Ирану, передает корреспондент РИА Новости.