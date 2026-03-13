13:29 13.03.2026 (обновлено: 13:40 13.03.2026)
В Тегеране проходит шествие в честь международного дня "Аль-Кудс"
В Тегеране проходит шествие в честь международного дня "Аль-Кудс"
Жители иранской столицы вышли на ежегодный марш в честь международного дня "Аль-Кудс" (Иерусалим) в поддержку палестинцев, масштабная акция проходит на фоне... РИА Новости, 13.03.2026
ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Жители иранской столицы вышли на ежегодный марш в честь международного дня "Аль-Кудс" (Иерусалим) в поддержку палестинцев, масштабная акция проходит на фоне непрекращающихся ударов США и Израиля по Ирану, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что удар был нанесен по одному из зданий в Тегеране, возле которого проходили участники марша.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Мероприятие традиционно проходит каждый год и приурочено ко дню "Аль-Кудс" в конце месяца Рамадан. День "Аль-Кудс" был учрежден первым религиозным лидером Ирана, аятоллой Рухоллой Хомейни, в 1979 году, назван в честь арабского названия Иерусалима, он символизирует солидарность с борьбой палестинцев за независимость.
В этом году марш проходит в условиях агрессии США и Израиля против Ирана. Участники скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, неся национальные и палестинские флаги, а также портреты убитого в начале конфликта верховного лидера Али Хаменеи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Похороны школьниц в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Кровавый рекорд. Что устроили американские военные в Иране
12 марта, 08:00
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
