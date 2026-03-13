ТЕГЕРАН, 13 мар — РИА Новости. В Тегеране неподалеку от массового шествия прогремел взрыв, передает Fars

По данным корреспондента РИА Новости, удар пришелся по зданию в районе демонстрации. Иранский телеканал Press TV, в свою очередь, сообщил, что погиб как минимум один человек.

ЦАХАЛ заявила о начале атак на правительственные объекты в иранской столице. В пятницу по всей стране проходят акции, посвященные борьбе палестинцев против Израиля. В то же время сегодня утром ЦАХАЛ заявила о начале атак на правительственные объекты в иранской столице.

В день начала военной кампании Вашингтона и Тель-Авива, 28 февраля, под ракетный удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в иранском Минабе. По словам министра образования Алирезы Каземи, погибли более двухсот детей и учителей.

Как писала New York Times, вина за атаку лежит на США . Она могла быть частью операции американских ВВС против базы ВМС КСИР, расположенной рядом с учебным заведением.

Боевые действия идут почти две недели, все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.