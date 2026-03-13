https://ria.ru/20260313/tegeran-2080447883.html
В Тегеране неподалеку от массового шествия прогремел взрыв, передает Fars. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T12:01:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080470888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bec5076ea514ebe4ecfa943f308bea75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080470888_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_20a625e74c4196666ec1d6d6c4097fd2.jpg
Масштабное шествие в Тегеране в честь международного дня "Аль-Кудс"
Жителей иранской столицы вышли на ежегодный марш в честь международного дня "Аль-Кудс" (Иерусалим) в поддержку палестинцев, масштабная акция проходит на фоне непрекращающихся ударов США и Израиля по Ирану, передает корреспондент РИА Новости.
2026-03-13T12:01
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Fars: в Тегеране в районе массовой демонстрации прогремел взрыв
ТЕГЕРАН, 13 мар — РИА Новости.
В Тегеране неподалеку от массового шествия прогремел взрыв, передает Fars
По данным корреспондента РИА Новости, удар пришелся по зданию в районе демонстрации. Иранский телеканал Press TV, в свою очередь, сообщил, что погиб как минимум один человек.
В пятницу по всей стране проходят акции, посвященные борьбе палестинцев против Израиля
. В то же время сегодня утром ЦАХАЛ
заявила о начале атак на правительственные объекты в иранской столице.
В день начала военной кампании Вашингтона и Тель-Авива, 28 февраля, под ракетный удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в иранском Минабе. По словам министра образования Алирезы Каземи, погибли более двухсот детей и учителей.
Как писала New York Times, вина за атаку лежит на США
. Она могла быть частью операции американских ВВС против базы ВМС КСИР, расположенной рядом с учебным заведением.
Боевые действия идут почти две недели, все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.