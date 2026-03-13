На позициях ВСУ находят токсичные химикаты, заявил постпред России при ОЗХО

ГААГА, 13 мар - РИА Новости. Российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории с токсичными химикатами для последующего применения против населения и военных РФ, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

По его словам, упаковка и дозировка предусматривает их последующее использование в самодельных взрывных устройствах для организации терактов, диверсий и монтирования на БПЛА для доставки непосредственно в зоне боевых действий.