Власти Египта мешают возвращению в Россию экипажа танкера "Дигнити"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Египетские власти препятствуют репатриации моряков российского танкера "Дигнити", который арестован с осени прошлого года, поскольку судно не может находится в порту Суэца без экипажа, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.

Речь идет об арестованном в течение полугода танкере "Дигнити" властями Египта в связи с неоплатой сборов за проход Суэцкого канала . Как сообщается в обращении самих моряков, которое есть в распоряжении РИА Новости, более четырех месяцев экипаж не получает продукты, на судне закончилось топливо и практически отсутствует электроэнергия. Судовладелец находится под угрозой банкротства. Поэтому экипаж планирует 16 марта покинуть судно и оставить его в египетском порту.

"Если судовладелец не в состоянии выплачивать заработную плату и осуществлять другие свои обязанности, экипаж считается оставленным без помощи. В этом случае репатриацию и выплату заработной платы должна обеспечить страховая компания… Уполномоченная страховая компания готова репатриировать моряков. Однако, египетские власти препятствуют их репатриации, так как с учётом требований безопасности мореплавания судно не может находиться на якоре без экипажа", - объяснил Ковальчук.

Он добавил, что в соответствии с Конвенцией о труде в морском судоходстве, государство-член, в данном случае Египет, не должно отказывать в праве на репатриацию моряку по финансовым обстоятельствам судовладельца или из-за его неспособности или нежелания найти замену моряку.

"Кроме того, государства-члены обязаны содействовать скорейшей репатриации моряков, в том числе в случаях, когда они считаются оставленными без помощи. В такой ситуации, по нашему мнению, к разрешению этой коллизии должны подключиться МИД России и Минтранс России , с тем чтобы обеспечить, в сотрудничестве с властями Египта, смену экипажа", - пояснил Ковальчук.