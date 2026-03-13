Посольство России отслеживает ситуацию с задержанным Швецией танкером

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Посольство России отслеживает ситуацию с задержанным шведскими властями танкером Sea Owl I, в составе экипажа, по предварительным данным, могут быть россияне, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.