В Таиланде волонтеры пытаются найти родных россиянина с деменцией
Российские волонтеры в Таиланде пытаются найти родных потерявшего память 70-летнего россиянина Владимира Князева, сообщила РИА Новости лидер одной из групп... РИА Новости, 13.03.2026
Волонтеры в Таиланде пытаются найти родных 70-летнего россиянина с деменцией
БАНГКОК, 13 мар - РИА Новости. Российские волонтеры в Таиланде пытаются найти родных потерявшего память 70-летнего россиянина Владимира Князева, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.
"Согласно данным загранпаспорта, это Князев Владимир Васильевич. Он родился 21.02.1956 года, жил в Екатеринбурге", - сказала она РИА Новости.
Мужчина пришел на крыльцо госпиталя Вачира полностью обнаженным, разговаривал сам с собой, документов при нем не было, рассказала Шерстобоева. В госпитале его осмотрел русскоговорящий психиатр из специализированной клиники Пхукета
, поставил диагноз деменция второй степени, добавила она.
"Старику нужна помощь, сам он не выкарабкается, за больницу не заплатит, домой не долетит", - отметила волонтер.