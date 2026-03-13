В Таиланде волонтеры пытаются найти родных россиянина с деменцией

БАНГКОК, 13 мар - РИА Новости. Российские волонтеры в Таиланде пытаются найти родных потерявшего память 70-летнего россиянина Владимира Князева, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.

"Согласно данным загранпаспорта, это Князев Владимир Васильевич. Он родился 21.02.1956 года, жил в Екатеринбурге", - сказала она РИА Новости.

Мужчина пришел на крыльцо госпиталя Вачира полностью обнаженным, разговаривал сам с собой, документов при нем не было, рассказала Шерстобоева. В госпитале его осмотрел русскоговорящий психиатр из специализированной клиники Пхукета , поставил диагноз деменция второй степени, добавила она.