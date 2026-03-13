Таиланд сообщил о готовности закупать нефть у России
08:56 13.03.2026 (обновлено: 09:35 13.03.2026)
Таиланд сообщил о готовности закупать нефть у России
Таиланд сообщил о готовности закупать нефть у России - РИА Новости, 13.03.2026
Таиланд сообщил о готовности закупать нефть у России
Таиланд готов закупать российскую нефть, сообщил вице-премьер страны Пхипхат Ратчакитпракан. РИА Новости, 13.03.2026
таиланд, россия, экономика, военная операция сша и израиля против ирана, сша, кирилл дмитриев
Таиланд, Россия, Экономика, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Кирилл Дмитриев
Таиланд сообщил о готовности закупать нефть у России

Вице-премьер Таиланда заявил о готовности к переговорам с РФ о поставках нефти

БАНГКОК, 13 фев — РИА Новости. Таиланд готов закупать российскую нефть, сообщил вице-премьер страны Пхипхат Ратчакитпракан.
"Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что они прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы Министерством энергетики Таиланда", — рассказал он на брифинге по ситуации на Ближнем Востоке.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Дмитриев пошутил о том, как русофобы из ЕС будут умолять Москву о нефти
7 марта, 06:39
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей, уточнил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ратчакитпракан отметил, что поставки нефти в Таиланд из Персидского залива оказались под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Обычно они составляют около половины импорта в страну. Сейчас Бангкок ищет альтернативные источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Кто бы ни победил в Иране, Россия уже гарантированно выиграла
11 марта, 08:00
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
11 марта, 08:00
 
ТаиландРоссияЭкономикаВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАКирилл Дмитриев
 
 
