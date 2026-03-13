Тысячи сахарных поссумов погибают после покупки туристами в Таиланде - РИА Новости, 13.03.2026
07:01 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/tailand-2080391136.html
Тысячи сахарных поссумов погибают после покупки туристами в Таиланде
Тысячи сахарных поссумов погибают после покупки туристами в Таиланде - РИА Новости, 13.03.2026
Тысячи сахарных поссумов погибают после покупки туристами в Таиланде
Ежегодно на популярных рынках Таиланда продают около 10 тысяч сахарных поссумов, из них около трети погибает после покупки туристами, поскольку они болеют... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T07:01:00+03:00
2026-03-13T07:01:00+03:00
туризм
таиланд
туризм
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/76/1518067603_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e38154a1d70514ebabe9537a01685188.jpg
https://ria.ru/20260102/eksperty-2066084865.html
https://ria.ru/20260106/tailand-2066568315.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/76/1518067603_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_afec678378d70d0aaff3ac142bc331f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, туризм, в мире
Туризм, Таиланд, Туризм, В мире
Тысячи сахарных поссумов погибают после покупки туристами в Таиланде

РИА Новости: туристам в Таиланде продают больных лямблиозом сахарных поссумов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ежегодно на популярных рынках Таиланда продают около 10 тысяч сахарных поссумов, из них около трети погибает после покупки туристами, поскольку они болеют паразитарным заболеванием лямблиозом и требуют специального ухода, рассказала РИА Новости российский волонтер в Таиланде Наталья.
Сахарный поссум, или сумчатая летяга, - небольшое древесное животное. По форме напоминает белку, но не является грызуном, а относится к роду сумчатых. Животное имеет небольшой размер, длина тела может достигать 20 сантиметров, а масса варьируется от 90 до 170 граммов. При нормальных условиях поссум живет до 15 лет.
В беседе с агентством волонтер поделилась, что занимается спасением сахарных поссумов уже два года, находит их в разных местах, но чаще всего животных выбрасывают в лес после покупки на туристических рынках Таиланда.
"По статистике тайского рынка, 10 тысяч поссумов продается ежегодно и 3 тысячи из них погибает на рынках, а еще не меньше погибает у людей, кто их купил. Не все понимают, что сразу нужно сдавать анализы и лечить", - сказала Наталья.
Как уточнила девушка, сейчас она содержит 22 поссума. Почти все животные попали к ней в плохом состоянии, большинство из них были заражены лямблиозом. За все время четырех поссумов спасти не удалось, остальные после лечения остались здоровы, часть из них нашли новые семьи, добавила она.
"Я уже и не сосчитаю, сколько поссумят пристроено. Очень много. Я не отдаю животных туристам - только тем, кто тут живет, проверяю визы, люди сначала подготавливаются, покупают большой вольер - не менее 180 сантиметров в высоту и 1 метр в ширину", - подчеркнула Наталья.
По ее словам, зверьки не могут жить в маленьких клетках, поскольку в дикой природе они планируют между деревьями - дома им также нужно прыгать и планировать. Помимо большой клетки, поссумам необходим свободный выгул ночью. Для этого нужно подготовить дом: закрыть все окна, убрать опасные предметы, "они, как коты, любят скидывать все на пол, например, вазу и смотреть, как она летит", - уточнила девушка.
ТуризмТаиландТуризмВ мире
 
 
