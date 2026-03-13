Тысячи сахарных поссумов погибают после покупки туристами в Таиланде

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ежегодно на популярных рынках Таиланда продают около 10 тысяч сахарных поссумов, из них около трети погибает после покупки туристами, поскольку они болеют паразитарным заболеванием лямблиозом и требуют специального ухода, рассказала РИА Новости российский волонтер в Таиланде Наталья.

Сахарный поссум, или сумчатая летяга, - небольшое древесное животное. По форме напоминает белку, но не является грызуном, а относится к роду сумчатых. Животное имеет небольшой размер, длина тела может достигать 20 сантиметров, а масса варьируется от 90 до 170 граммов. При нормальных условиях поссум живет до 15 лет.

В беседе с агентством волонтер поделилась, что занимается спасением сахарных поссумов уже два года, находит их в разных местах, но чаще всего животных выбрасывают в лес после покупки на туристических рынках Таиланда

"По статистике тайского рынка, 10 тысяч поссумов продается ежегодно и 3 тысячи из них погибает на рынках, а еще не меньше погибает у людей, кто их купил. Не все понимают, что сразу нужно сдавать анализы и лечить", - сказала Наталья.

Как уточнила девушка, сейчас она содержит 22 поссума. Почти все животные попали к ней в плохом состоянии, большинство из них были заражены лямблиозом. За все время четырех поссумов спасти не удалось, остальные после лечения остались здоровы, часть из них нашли новые семьи, добавила она.

"Я уже и не сосчитаю, сколько поссумят пристроено. Очень много. Я не отдаю животных туристам - только тем, кто тут живет, проверяю визы, люди сначала подготавливаются, покупают большой вольер - не менее 180 сантиметров в высоту и 1 метр в ширину", - подчеркнула Наталья.