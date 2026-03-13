Российские военные нанесли семь ударов возмездия по ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, а также объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 7 по 13 марта т. г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
