В Курске прошел митинг в честь годовщины освобождения Суджи от ВСУ

КУРСК, 13 мар - РИА Новости. Возложение цветов к заложенному камню будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей Курской области от агрессии ВСУ, а также памятный митинг прошли в курском парке "Патриот" в первую годовщину освобождения Суджи, передает корреспондент РИА Новости.
Министерство обороны 13 марта 2025 года сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили Суджу от ВСУ.
В пятницу в парке "Патриот" города Курска в годовщину освобождения состоялось возложение цветов к камню, заложенному в честь будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ, а также памятный митинг. В мероприятии приняли участие представители правительства Курской области, военные, общественники и жители курского приграничья.
"Нападение ВСУ - это сотни жизней, это утрата сотен семей, это тысячи судеб, которые были изменены и которые вернуть больше невозможно. Операция "Поток" — это пример безграничного подвига наших воинов. Сегодня это все стало историей, новейшей историей Курской области. После операции "Поток", когда была освобождена Суджа, был ключ к освобождению всей Курской области, в апреле Курская область была освобождена", - отметил и.о. губернатора Курской области Александр Чепик.
По словам Чепика, эта дата останется в сердце каждого курянина и каждого жителя России.
"(Президент РФ) Владимир Владимирович Путин 2026 год объявил годом единства народов России. В этой операции по освобождению всей Курской области принимали участие люди всех вероисповеданий, всех народов нашей страны... Низкий им поклон. Мы должны сделать все, чтобы подобная трагедия в жизни нашей страны и в нашей жизни не повторилась", - добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.