В Курске прошел митинг в честь годовщины освобождения Суджи от ВСУ

КУРСК, 13 мар - РИА Новости. Возложение цветов к заложенному камню будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей Курской области от агрессии ВСУ, а также памятный митинг прошли в курском парке "Патриот" в первую годовщину освобождения Суджи, передает корреспондент РИА Новости.

"(Президент РФ) Владимир Владимирович Путин 2026 год объявил годом единства народов России. В этой операции по освобождению всей Курской области принимали участие люди всех вероисповеданий, всех народов нашей страны... Низкий им поклон. Мы должны сделать все, чтобы подобная трагедия в жизни нашей страны и в нашей жизни не повторилась", - добавил он.