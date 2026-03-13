Суд приговорил боевика ВСУ к 18 годам тюрьмы за теракт в Курской области - РИА Новости, 13.03.2026
18:48 13.03.2026 (обновлено: 18:52 13.03.2026)
Суд приговорил боевика ВСУ к 18 годам тюрьмы за теракт в Курской области
Суд приговорил боевика ВСУ к 18 годам тюрьмы за теракт в Курской области - РИА Новости, 13.03.2026
Суд приговорил боевика ВСУ к 18 годам тюрьмы за теракт в Курской области
Второй Западный окружной военный суд приговорил украинского солдата Александра Горбуза к 18 годам лишения свободы за теракт в Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 13.03.2026
россия
курская область
суджанский район
происшествия, россия, курская область, суджанский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд приговорил боевика ВСУ к 18 годам тюрьмы за теракт в Курской области

Боевика ВСУ приговорили к 18 годам лишения свободы за теракт в Курской области

Суд. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил украинского солдата Александра Горбуза к 18 годам лишения свободы за теракт в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Военнослужащий обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший наступления тяжких последствий) УК РФ.
"Суд признал Гарбуза виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, с отбыванием первой части назначенного наказания в тюрьме сроком на 4 года, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - заявили в суде.
Судом установлено, что 5 октября 2024 года Гарбуз, вооруженный автоматами АК-74 и гранатами, с иными военнослужащими бригады незаконно пересек границу России на автомобиле и вторгся на территорию Суджанского района Курской области.
Прибыв в населенный пункт Гуево, Гарбуз вместе с группой лиц приступил к инженерному оборудованию наблюдательно-огневых позиций, установлением между ними единой системы разведки, огня и связи для обеспечения действий подразделений ВФУ. Украинские военные минировали участки дорог и местности в Курской области, обстреливали подразделения Вооружённых Сил и Пограничной службы ФСБ России в рамках выполнения плана вышестоящего командования по оказанию воздействия на органы государственной власти РФ с целью принятия ими решения о прекращении СВО, сообщили в суде.
Кроме этого, Горбуз еще трижды пересекал границу России в период с октября 2024 года по июль 2025 года. 23 июля 2025 года он был пленен военнослужащими ВС РФ в районе села Горналь Суджанского района Курской области.
Гарбуз полностью признал вину и дал признательные показания.
