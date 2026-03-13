Суд приговорил боевика ВСУ к 18 годам тюрьмы за теракт в Курской области

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил украинского солдата Александра Горбуза к 18 годам лишения свободы за теракт в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Военнослужащий обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший наступления тяжких последствий) УК РФ

"Суд признал Гарбуза виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, с отбыванием первой части назначенного наказания в тюрьме сроком на 4 года, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - заявили в суде.

Курской области. Судом установлено, что 5 октября 2024 года Гарбуз, вооруженный автомата ми АК -74 и гранатами, с иными военнослужащими бригады незаконно пересек границу России на автомобиле и вторгся на территорию Суджанского района

Прибыв в населенный пункт Гуево, Гарбуз вместе с группой лиц приступил к инженерному оборудованию наблюдательно-огневых позиций, установлением между ними единой системы разведки, огня и связи для обеспечения действий подразделений ВФУ. Украинские военные минировали участки дорог и местности в Курской области, обстреливали подразделения Вооружённых Сил и Пограничной службы ФСБ России в рамках выполнения плана вышестоящего командования по оказанию воздействия на органы государственной власти РФ с целью принятия ими решения о прекращении СВО, сообщили в суде.

Кроме этого, Горбуз еще трижды пересекал границу России в период с октября 2024 года по июль 2025 года. 23 июля 2025 года он был пленен военнослужащими ВС РФ в районе села Горналь Суджанского района Курской области.