18:05 13.03.2026
В Пензе осудили экс-полицейского, насмерть сбившего пешехода на переходе
Ленинский районный суд Пензы приговорил бывшего инспектора ГИБДД к семи годам лишения свободы, признав его виновным в смертельном наезде на пешехода и... РИА Новости, 13.03.2026
В Пензе дали 7 лет колонии экс-полицейскому, насмерть сбившему пешехода

Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы приговорил бывшего инспектора ГИБДД к семи годам лишения свободы, признав его виновным в смертельном наезде на пешехода и оставлении места аварии, сообщила региональная прокуратура.
Авария произошла в октябре 2025 года. В суде было установлено, что фигурант управлял автомобилем "ВАЗ 2114", принадлежащем его матери, и на перекрестке улиц Московской и Кураева в Пензе совершил наезд на 39-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП, а сотрудник ГАИ городского УМВД скрылся с места происшествия.
"Подсудимый полностью признал вину, пояснил, что отвлекся от дороги и не успел затормозить и избежать наезда на пешехода, а после ДТП находился в шоковом и дезориентированном состоянии. В соответствии с позицией государственного обвинителя, судом ему назначено наказание 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года", - сообщили в прокуратуре области.
Экс-полицейский, осужденный по пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения), также должен будет выплатить близким погибшего более 2 миллионов рублей, добавили в надзорном ведомстве.
Из данных картотеки суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, следует, что приговор Али Нугайбекову был оглашен в пятницу судьей Ленинского районного суда Пензы Романом Танченко. Он не вступил в законную силу и может быть обжалован.
