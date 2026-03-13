https://ria.ru/20260313/sud-2080551542.html
В Пензе осудили экс-полицейского, насмерть сбившего пешехода на переходе
В Пензе осудили экс-полицейского, насмерть сбившего пешехода на переходе - РИА Новости, 13.03.2026
В Пензе осудили экс-полицейского, насмерть сбившего пешехода на переходе
Ленинский районный суд Пензы приговорил бывшего инспектора ГИБДД к семи годам лишения свободы, признав его виновным в смертельном наезде на пешехода и... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:05:00+03:00
2026-03-13T18:05:00+03:00
2026-03-13T18:05:00+03:00
происшествия
пенза
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20260313/semja-2080545144.html
https://ria.ru/20260313/butylka-2080518141.html
пенза
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Пенза, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Пензе осудили экс-полицейского, насмерть сбившего пешехода на переходе
В Пензе дали 7 лет колонии экс-полицейскому, насмерть сбившему пешехода
САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы приговорил бывшего инспектора ГИБДД к семи годам лишения свободы, признав его виновным в смертельном наезде на пешехода и оставлении места аварии, сообщила региональная прокуратура.
Авария произошла в октябре 2025 года. В суде было установлено, что фигурант управлял автомобилем "ВАЗ 2114", принадлежащем его матери, и на перекрестке улиц Московской и Кураева в Пензе
совершил наезд на 39-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП, а сотрудник ГАИ
городского УМВД скрылся с места происшествия.
"Подсудимый полностью признал вину, пояснил, что отвлекся от дороги и не успел затормозить и избежать наезда на пешехода, а после ДТП находился в шоковом и дезориентированном состоянии. В соответствии с позицией государственного обвинителя, судом ему назначено наказание 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года", - сообщили в прокуратуре области.
Экс-полицейский, осужденный по пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения), также должен будет выплатить близким погибшего более 2 миллионов рублей, добавили в надзорном ведомстве.
Из данных картотеки суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, следует, что приговор Али Нугайбекову был оглашен в пятницу судьей Ленинского районного суда Пензы Романом Танченко. Он не вступил в законную силу и может быть обжалован.