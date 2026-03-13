Суд арестовал подростка, планировавшего убийство в школе в Коми
Суд заключил под стражу подростка, который планировал убийство в школе в Коми, сообщили в Усть-Вымском районном суде.
2026-03-13T17:28:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу подростка, который планировал убийство в школе в Коми, сообщили в Усть-Вымском районном суде.
"Усть-Вымским районным судом Республики Коми
13 марта рассмотрено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего из Удорского района
. Оценив данные о личности обвиняемого, характер инкриминируемых ему деяний, представляющих повышенную общественную опасность, посягающих на жизнь людей, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 10.05.2026 включительно", - сообщили в суде.
По данным суда, органами следствия установлено, что в период с мая 2025 года фигурант увлекся идеей убийства учителей и одноклассников и стал изучать материалы о ранее совершенных вооруженных нападениях на образовательные учреждения. По версии следствия, убийство подросток планировал совершить в мае 2026 года с использованием огнестрельного оружия отца.
"О своем намерении и способе совершения убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников общеобразовательного учреждения он рассказал пользователям одной из групп в сети интернет", - говорится в сообщении суда.
Довести задуманное до конца школьник не сумел в связи с тем, что о его намерениях узнали правоохранители. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(приготовление к убийству двух и более лиц).