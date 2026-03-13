Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал подростка, планировавшего убийство в школе в Коми - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/sud-2080540651.html
Суд арестовал подростка, планировавшего убийство в школе в Коми
Суд арестовал подростка, планировавшего убийство в школе в Коми - РИА Новости, 13.03.2026
Суд арестовал подростка, планировавшего убийство в школе в Коми
Суд заключил под стражу подростка, который планировал убийство в школе в Коми, сообщили в Усть-Вымском районном суде. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:28:00+03:00
2026-03-13T17:28:00+03:00
происшествия
республика коми
удорский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078476644.html
https://ria.ru/20250330/tver-2008252135.html
республика коми
удорский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика коми, удорский район, россия
Происшествия, Республика Коми, Удорский район, Россия
Суд арестовал подростка, планировавшего убийство в школе в Коми

В Коми арестовали подростка, планировавшего убийство в школе

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу подростка, который планировал убийство в школе в Коми, сообщили в Усть-Вымском районном суде.
"Усть-Вымским районным судом Республики Коми 13 марта рассмотрено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего из Удорского района. Оценив данные о личности обвиняемого, характер инкриминируемых ему деяний, представляющих повышенную общественную опасность, посягающих на жизнь людей, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 10.05.2026 включительно", - сообщили в суде.
По данным суда, органами следствия установлено, что в период с мая 2025 года фигурант увлекся идеей убийства учителей и одноклассников и стал изучать материалы о ранее совершенных вооруженных нападениях на образовательные учреждения. По версии следствия, убийство подросток планировал совершить в мае 2026 года с использованием огнестрельного оружия отца.
"О своем намерении и способе совершения убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников общеобразовательного учреждения он рассказал пользователям одной из групп в сети интернет", - говорится в сообщении суда.
Довести задуманное до конца школьник не сумел в связи с тем, что о его намерениях узнали правоохранители. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).
ПроисшествияРеспублика КомиУдорский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала