Суд арестовал подростка, планировавшего убийство в школе в Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу подростка, который планировал убийство в школе в Коми, сообщили в Усть-Вымском районном суде.

"Усть-Вымским районным судом Республики Коми 13 марта рассмотрено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего из Удорского района . Оценив данные о личности обвиняемого, характер инкриминируемых ему деяний, представляющих повышенную общественную опасность, посягающих на жизнь людей, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 10.05.2026 включительно", - сообщили в суде.

По данным суда, органами следствия установлено, что в период с мая 2025 года фигурант увлекся идеей убийства учителей и одноклассников и стал изучать материалы о ранее совершенных вооруженных нападениях на образовательные учреждения. По версии следствия, убийство подросток планировал совершить в мае 2026 года с использованием огнестрельного оружия отца.

"О своем намерении и способе совершения убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников общеобразовательного учреждения он рассказал пользователям одной из групп в сети интернет", - говорится в сообщении суда.