https://ria.ru/20260313/sud-2080526221.html
Калининградец получил 3,5 года колонии за истязания восьмилетней дочери
Калининградец получил 3,5 года колонии за истязания восьмилетней дочери - РИА Новости, 13.03.2026
Калининградец получил 3,5 года колонии за истязания восьмилетней дочери
Багратионовский районный суд в Калининградской области приговорил мужчину, систематически избивавшего дочь на испорченные тетради и плохую уборку, к 3,5 годам... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T16:45:00+03:00
2026-03-13T16:45:00+03:00
2026-03-13T16:45:00+03:00
происшествия
россия
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининградская область
Калининградец получил 3,5 года колонии за истязания восьмилетней дочери
Суд приговорил калининградца к 3,5 года колонии за истязания 8-летней дочери
КАЛИНИНГРАД, 13 мар – РИА Новости. Багратионовский районный суд в Калининградской области приговорил мужчину, систематически избивавшего дочь на испорченные тетради и плохую уборку, к 3,5 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в период с 8 по 12 ноября 2024 года К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически причинял физические и психические страдания своей 8-детней дочери путем нанесения побоев. Как правило, поводом для избиения служило недовольство качеством уборки, потраченные денежные средства и испорченные школьные тетради.
Суд квалифицировал действия К. по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ
"Истязание", статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".
"Приговором Багратионовского районного суда К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале
областного суда.
Кроме того, с К. в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Отмечается, что ранее К. уже был приговорен к реальному лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. В судебном заседании он свою вину признал частично и пояснил, что ударил ребенка ремнём за плохо выполненное домашнее задание. Однако его виновность была доказана показаниями свидетелей и потерпевшей.