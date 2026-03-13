Суд приговорил экс-замгубернатора Брянской области Петроченко к 10 годам - РИА Новости, 13.03.2026
16:09 13.03.2026 (обновлено: 16:25 13.03.2026)
Суд приговорил экс-замгубернатора Брянской области Петроченко к 10 годам
Суд приговорил экс-замгубернатора Брянской области Петроченко к 10 годам - РИА Новости, 13.03.2026
Суд приговорил экс-замгубернатора Брянской области Петроченко к 10 годам
Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко к 10 годам лишения свободы за получение взятки в размере более 20... РИА Новости, 13.03.2026
брянская область, происшествия, россия, москва
Брянская область, Происшествия, Россия, Москва
Суд приговорил экс-замгубернатора Брянской области Петроченко к 10 годам

РИА Новости: суд приговорил брянского экс-замгубернатора Петроченко к 10 годам

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександр Петроченко в суде
Александр Петроченко в суде - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Петроченко в суде. Архивное фото
БРЯНСК, 13 мар - РИА Новости. Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко к 10 годам лишения свободы за получение взятки в размере более 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере однократной суммы взятки, то есть в размере 20 миллионов 700 тысяч рублей", — постановил судья.
Бывшего заместителя губернатора лишили Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также ему на четыре года запретили занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.
Отбывать наказание Петроченко будет в исправительной колонии строгого режима. До вступления приговора в силу он будет оставаться под стражей.
Петроченко был арестован Басманным судом Москвы 16 октября 2024 года. По версии следствия, с весны 2021 по сентябрь 2024 года бывший чиновник получил от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме 20,7 миллиона рублей за беспрепятственное заключение государственных контрактов, приемку и оплату товаров, работ и услуг по контрактам.
Уголовное дело о получении взятки за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с вымогательством взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) поступило в Брянский районный суд 26 сентября.
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Петроченко был задержан с поличным, ему вменяется получение взятки за общее покровительство при заключении госконтрактов по приобретению видеокамер для фиксации административных правонарушений.
