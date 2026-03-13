Суд приговорил экс-замгубернатора Брянской области Петроченко к 10 годам

БРЯНСК, 13 мар - РИА Новости. Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко к 10 годам лишения свободы за получение взятки в размере более 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере однократной суммы взятки, то есть в размере 20 миллионов 700 тысяч рублей", — постановил судья.

Бывшего заместителя губернатора лишили Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также ему на четыре года запретили занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Отбывать наказание Петроченко будет в исправительной колонии строгого режима. До вступления приговора в силу он будет оставаться под стражей.

Петроченко был арестован Басманным судом Москвы 16 октября 2024 года. По версии следствия, с весны 2021 по сентябрь 2024 года бывший чиновник получил от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме 20,7 миллиона рублей за беспрепятственное заключение государственных контрактов, приемку и оплату товаров, работ и услуг по контрактам.

Уголовное дело о получении взятки за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с вымогательством взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) поступило в Брянский районный суд 26 сентября.