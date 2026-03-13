16:03 13.03.2026 (обновлено: 16:04 13.03.2026)
Суд в Москве назначил третий пожизненный срок комбригу ВСУ
Второй западный окружной военный суд заочно назначил третий пожизненный срок командиру 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николаю Дзяману*, приказавшему в 2024... РИА Новости, 13.03.2026
Россия, Белгородская область, Харьковская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Су-34, Су-35
© Фото : Следственный комитет РФНиколай Дзяман*
Николай Дзяман*. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно назначил третий пожизненный срок командиру 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николаю Дзяману*, приказавшему в 2024 году сбить над территорией Белгородской области российский самолет Ил-76М, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что в 2024 году Дзяман* отдал незаконный приказ сбить над территорией Белгородской области самолет Ил-76М ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих, задержанных за противодействие проведению СВО. Для удара использовался американский комплекс ПВО Patriot, что подтверждено судебными экспертизами, добавили в СК РФ.
"С учетом приговора 2-го Западного окружного военного суда от 4 декабря 2025 года по совокупности преступлений окончательно Дзяману* назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 15 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима", - сказала собеседница агентства.
Приговор был оглашен заочно, поскольку Дзяман* находится в международном розыске и заочно арестован.
Командир 138-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман* был заочно признан виновным в совершении террористического акта (по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Также суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны РФ и взыскал с осужденного более 207 миллионов рублей, уточнили в суде. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о компенсации морального вреда в полном объеме.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в момент атаки самолет был в исправном состоянии – все системы самолета работали в штатном режиме. Это подтверждено данными расшифровки бортового самописца. На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot.
"Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot. По данным анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась", - добавили в СК РФ.
В ведомстве также рассказали, что в рамках расследования была проведена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна, которая показала, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Также были зафиксированы множественные сквозные повреждения, характерные для пробития поражающими элементами зенитной управляемой ракеты.
"Комплексная техническая экспертиза установила, что ракеты были запущены одним комплексом с территории Харьковской области Украины, что зафиксировано средствами объективного контроля радиолокационной разведки", - заключили в СК.
Ранее Дзяман* был дважды заочно приговорен в России к пожизненному сроку за теракты: по делу о сбитом в районе хутора Трудовая Армения на Кубани в феврале 2024 года самолете и за крушение в мае 2023 года двух вертолетов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35 в Брянской области.
* Внесен в список террористов и экстремистов
