Tefal в суде помирилась с блогером Степановой

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение в деле по иску французского производителя бытовой техники и посуды Tefal к блогеру Веронике Степановой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд в апреле 2025 года. Tefal требовала взыскать со Степановой 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование своих товарных знаков в рекламном видеоролике, размещенном в Telegram-канале ответчицы, а также 1 миллион рублей компенсации ущерба, причиненного деловой репутации истца.

В рекламе с использованием ненормативной лексики заявлялось о преимуществе сковородок петербургского производителя "Нева металл посуда" над аналогичной продукцией Tefal. При этом демонстрировались товарные знаки Tefal.

По условиям мирового соглашения Tefal отказалась от материальных требований, а Степанова и ее соответчики, в том числе "Нева металл посуда", обязались "в будущем воздержаться от незаконного использования товарных знаков, принадлежащих Tefal, в том числе в СМИ и онлайн-площадках, а также не размещать рекламные объявления, содержащие товарный знак Tefal и которые могут причинить вред деловой репутации" истца.