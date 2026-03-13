Tefal в суде помирилась с блогером Степановой
16:00 13.03.2026
Tefal в суде помирилась с блогером Степановой
Tefal в суде помирилась с блогером Степановой - РИА Новости, 13.03.2026
Tefal в суде помирилась с блогером Степановой
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение в деле по иску французского производителя бытовой техники и посуды Tefal к... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T16:00:00+03:00
2026-03-13T16:00:00+03:00
вероника степанова
артемий лебедев
вячеслав манучаров
вероника степанова, артемий лебедев, вячеслав манучаров
Вероника Степанова, Артемий Лебедев, Вячеслав Манучаров
Tefal в суде помирилась с блогером Степановой

Суд утвердил мировое соглашение по иску Tefal к блогеру Степановой

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение в деле по иску французского производителя бытовой техники и посуды Tefal к блогеру Веронике Степановой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд в апреле 2025 года. Tefal требовала взыскать со Степановой 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование своих товарных знаков в рекламном видеоролике, размещенном в Telegram-канале ответчицы, а также 1 миллион рублей компенсации ущерба, причиненного деловой репутации истца.
Композитор Алексей Рыбников - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Суд утвердил мировое соглашение между Рыбниковым и Apple Music
8 февраля, 09:08
В рекламе с использованием ненормативной лексики заявлялось о преимуществе сковородок петербургского производителя "Нева металл посуда" над аналогичной продукцией Tefal. При этом демонстрировались товарные знаки Tefal.
По условиям мирового соглашения Tefal отказалась от материальных требований, а Степанова и ее соответчики, в том числе "Нева металл посуда", обязались "в будущем воздержаться от незаконного использования товарных знаков, принадлежащих Tefal, в том числе в СМИ и онлайн-площадках, а также не размещать рекламные объявления, содержащие товарный знак Tefal и которые могут причинить вред деловой репутации" истца.
Ранее Tefal в Арбитражном суде Москвы заключила мировые соглашения в спорах из-за аналогичных обстоятельств с дизайнером Артемием Лебедевым и актером Вячеславом Манучаровым.
Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
Певица Люся Чеботина - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к певице Люсе Чеботиной
9 декабря 2025, 08:12
 
Вероника СтепановаАртемий ЛебедевВячеслав Манучаров
 
 
