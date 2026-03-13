Стрелок ВСУ получил 15 лет колонии за теракт в Курской области

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы стрелка вооруженных формирований Украины Александра Сычугова за теракт в Курской области, сообщает Главная военная прокуратура.

Глушковском районе В суде установлено, что утром 19 апреля 2025 года Сычугов в составе боевого подразделения, вооруженный автоматом, боеприпасами и гранатами, незаконно пересек госграницу РФ Курской области . После этого он направился в населенный пункт Теткино, около которого занял заранее подготовленную наблюдательно-огневую позицию.

Более месяца стрелок месте с другими боевиками ВСУ блокировал Теткино, отслеживал перемещение российских воинских подразделений, запугивал людей применением оружия, а также препятствовал эвакуации населения. По данным прокуратуры, 31 мая прошлого года он был задержан российскими военными и сдался в плен.

"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелка 33-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины 47-летнего Александра Сычугова... приговорил Сычугова к 15 годам лишения свободы", - говорится в сообщении

Первые три года преступник будет отбывать наказание в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима, добавили в ведомстве.

Его признали виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ ("Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий").