Стрелок ВСУ получил 15 лет колонии за теракт в Курской области
14:43 13.03.2026
Стрелок ВСУ получил 15 лет колонии за теракт в Курской области
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы стрелка вооруженных формирований Украины Александра Сычугова за теракт в Курской области, сообщает Главная военная прокуратура.
Стрелок ВСУ получил 15 лет колонии за теракт в Курской области

Суд приговорил стрелка ВСУ к 15 годам колонии за теракт в Курской области

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы стрелка вооруженных формирований Украины Александра Сычугова за теракт в Курской области, сообщает Главная военная прокуратура.
В суде установлено, что утром 19 апреля 2025 года Сычугов в составе боевого подразделения, вооруженный автоматом, боеприпасами и гранатами, незаконно пересек госграницу РФ в Глушковском районе Курской области. После этого он направился в населенный пункт Теткино, около которого занял заранее подготовленную наблюдательно-огневую позицию.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Харьковскую область прибывают группы наемников ВСУ без статуса
12 марта, 19:12
Более месяца стрелок месте с другими боевиками ВСУ блокировал Теткино, отслеживал перемещение российских воинских подразделений, запугивал людей применением оружия, а также препятствовал эвакуации населения. По данным прокуратуры, 31 мая прошлого года он был задержан российскими военными и сдался в плен.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелка 33-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины 47-летнего Александра Сычугова... приговорил Сычугова к 15 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Первые три года преступник будет отбывать наказание в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима, добавили в ведомстве.
Его признали виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ ("Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий").
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В России заочно осудили грузинского наемника, воевавшего за ВСУ
10 марта, 15:14
 
