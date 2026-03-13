Стримера оштрафовали за дискредитацию ВС России в компьютерной игре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал стримера CrewGTW на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных после его высказываний в компьютерной игре War Thunder, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением Канавинского районного суда… Чернышов Максим Игоревич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.

Как следует из материалов суда, 4 ноября 2025 года сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области в мессенджере Telegram выявили публикацию видеозаписи со стрима CrewGTW, где обвиняемый в административном правонарушении в компьютерной игре War Thunder "допустил публичные высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

В отношении нижегородца был составлен протокол об административном правонарушении. В суд на заседание он не явился.