Суд взыскал с экс-владельца "Рост банка" около 250 миллиардов рублей

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал с бывшего владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и двух других лиц, контролировавших этот банк, солидарно более 249,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд взыскал с Шишханова и бывшего предправления Кирилла Любенцова всю эту сумму, с бывшего члена совета директоров Александра Лукина – в пределах 227,9 миллиарда рублей. Требования еще к одному экс-предправления Алексею Фарафонтову суд отклонил.
Этот иск был подан в сентябре 2020 года. Тогда сумма иска составляла более 306,5 миллиарда рублей, но в процессе разбирательства истец ее несколько раз уточнял. Исковые требования связаны с тем, что ответчики в 2015-2017 годах одобрили и совершили несколько не имевших, по мнению истца, экономического смысла и направленных на вывод активов сделок, причинивших ущерб "Рост банку" (впоследствии был присоединен к "Трасту"). "Траст" потребовал взыскать убытки от этих сделок с бывших контролирующих лиц "Рост банка".
15 апреля 2025, 23:28