Суд взыскал с экс-владельца "Рост банка" около 250 миллиардов рублей

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал с бывшего владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и двух других лиц, контролировавших этот банк, солидарно более 249,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.