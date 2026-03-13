Жителя Ялты приговорили к 18 годам за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 13.03.2026
10:32 13.03.2026 (обновлено: 10:45 13.03.2026)
Жителя Ялты приговорили к 18 годам за шпионаж в пользу Киева
Жителя Ялты приговорили к 18 годам за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 13.03.2026
Жителя Ялты приговорили к 18 годам за шпионаж в пользу Киева
Житель Ялты осужден Верховным судом Крыма на 18 лет колонии за шпионаж, он передавал сведения о размещении боевых кораблей в Севастополе и другой боевой техники
2026-03-13T10:32:00+03:00
2026-03-13T10:45:00+03:00
ялта
киев
россия
республика крым
ялта
киев
россия
республика крым
ялта, киев, россия, республика крым
Ялта, Киев, Россия, Республика Крым
Жителя Ялты приговорили к 18 годам за шпионаж в пользу Киева

Жителя Ялты приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о расположении судов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Житель Ялты осужден Верховным судом Крыма на 18 лет колонии за шпионаж, он передавал сведения о размещении боевых кораблей в Севастополе и другой боевой техники украинской разведке, сообщила прокуратура республики Крым.
Установлено, что 32-летний житель Ялты в 2023 году вступил в контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Украины, которому сообщил о своей готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против России.
В ноябре 2023 года года он получил от куратора задание, осуществил видеосъемку и зарисовал схемы размещения военных кораблей, после чего всю собранную информацию направил представителю иностранного государства.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя и ранее имеющейся судимости приговорил мужчину к 18 годам 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев" ,- сообщили в ведомстве.
ЯлтаКиевРоссияРеспублика Крым
 
 
