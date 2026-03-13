08:34 13.03.2026
Суд в Ставрополе отменил решение по иску блогера Михеева к продюсеру Разину
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Блогер Евгений Михеев сообщил РИА Новости, что суд в Ставрополе отменил решение по его иску о защите чести и достоинства к продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину и направил на новое рассмотрение в Щербинский суд Москвы.
По словам Михеева, суд принял решение отправить дело на новое рассмотрение из-за адреса проживания продюсера "Ласкового мая", так как последнее место прописки Разина было в Московском регионе. Первое заседание прошло в четверг в Щербинском райсуде столицы.
"Я подал иск в Щербинский суд, это то же заявление, что я подавал в Ставрополе. Решение по тому иску суд отменил", - заявил собеседник агентства.
Ранее суд признал оскорбительными высказывания Разина, который назвал Михеева "мерзавцем", "гаденышем" и "педофилом", и обязал публично опровергнуть эти сведения, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время Разин заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.
