Суд в Ставрополе отменил решение по иску блогера Михеева к продюсеру Разину

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Блогер Евгений Михеев сообщил РИА Новости, что суд в Ставрополе отменил решение по его иску о защите чести и достоинства к продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину и направил на новое рассмотрение в Щербинский суд Москвы.

По словам Михеева, суд принял решение отправить дело на новое рассмотрение из-за адреса проживания продюсера "Ласкового мая", так как последнее место прописки Разина было в Московском регионе. Первое заседание прошло в четверг в Щербинском райсуде столицы.

"Я подал иск в Щербинский суд, это то же заявление, что я подавал в Ставрополе. Решение по тому иску суд отменил", - заявил собеседник агентства.

Ранее суд признал оскорбительными высказывания Разина, который назвал Михеева "мерзавцем", "гаденышем" и "педофилом", и обязал публично опровергнуть эти сведения, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.