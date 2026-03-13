Предпринимателя будут судить из-за атаки медведя на туристку на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Организатор туристического похода, во время которого на женщину напал медведь, скоро предстанет перед судом, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
В ночь на 17 июля обвиняемый вместе с частью группы покинул палаточный лагерь у Мутновской ГеоЭС, оставив спящую 43-летнюю участницу похода из Саратова без охраны и средств защиты от хищников. Ночью на женщину напал медведь, причинив ей множественные раны.
"Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя, оказавшего туристские услуги", - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Мужчину обвиняют по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).
