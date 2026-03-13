При стрельбе в университете Норфолка погиб преподаватель

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Губернатор штата Вирджиния Эбигейл Спанбергер заявила, что погибшим в ходе стрельбы в университете Норфолка был преподаватель программы подготовки офицеров запаса ВС США.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг в Университете Старого Доминиона в штате Вирджиния. Двое пострадали, один человек скончался. Злоумышленник также мертв.