04:31 13.03.2026
При стрельбе в университете Норфолка погиб преподаватель
При стрельбе в университете Норфолка погиб преподаватель
Губернатор штата Вирджиния Эбигейл Спанбергер заявила, что погибшим в ходе стрельбы в университете Норфолка был преподаватель программы подготовки офицеров... РИА Новости, 13.03.2026
Дарья Буймова
При стрельбе в университете Норфолка погиб подполковник Брэндон Шах

Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Губернатор штата Вирджиния Эбигейл Спанбергер заявила, что погибшим в ходе стрельбы в университете Норфолка был преподаватель программы подготовки офицеров запаса ВС США.
Инцидент со стрельбой произошел в четверг в Университете Старого Доминиона в штате Вирджиния. Двое пострадали, один человек скончался. Злоумышленник также мертв.
"Подполковник Брэндон Шах был убит в своей аудитории в Университете Старого Доминиона. Преданный своему делу преподаватель программы подготовки офицеров запаса подполковник Шах не просто прожил жизнь, посвящённую служению нашей стране, он учил и вёл других по этому пути", - написала губернатор в соцсети X.
Злоумышленник, 36-летний Мохамед Джаллох, ранее был осужден за попытку оказания материальной поддержки "Исламскому государству" (ИГ)*.
Глава ФБР Кэш Патель заявил, что бюро расследует инцидент как акт терроризма.
* Запрещенная в России террористическая организация.
