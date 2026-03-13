22:38 13.03.2026
Братья напавшего на синагогу в США были ракетчиками "Хезболлы", пишут СМИ
Братья напавшего на синагогу в США были ракетчиками "Хезболлы", пишут СМИ
CBS: братья напавшего на синагогу были бойцами ракетчиками "Хезболлы"

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Братья протаранившего на автомобиле синагогу в штате Мичиган Аймана Мохамада Газали якобы были бойцами ракетного подразделения ливанского движения "Хезболлах", утверждает телеканал CBS.
Нападение на синагогу в штате Мичиган, городе Дирборн-Хайтс произошло в четверг. Газета New York Post сообщала, что выходец из Ливана, найденный мертвым внутри автомобиля, был вооружен винтовкой, а в задней части автомобиля были обнаружены минометные снаряды.
Ранее сообщалось, что злоумышленник, 41-летний уроженец Ливана, в марте потерял родственников в результате израильского удара по их дому в Ливане.
"Как стало известно CBS News, двое его братьев остались в Ливане и оба были членами ракетного подразделения "Хезболлах" на юге Ливана. По словам источников в Ливане, оба мужчины были убиты 5 марта в результате удара беспилотника, нанесённого Армией обороны Израиля", - написала журналистка канала Анна Шектер в соцсети X.
Она также сообщила, что Газали был родом из города Машгара на юге Ливана, где "Хезболлах" якобы обладает значительным влиянием.
"Неясно, был ли Айман Газали лично связан с "Хезболлах"", - уточнила Шектер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В ночь на 2 марта движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ армия Израиля начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана.
