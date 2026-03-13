© REUTERS / ABC AFFILIATE WXYZ Дым на месте стрельбы в синагоге в штате Мичиган

Братья напавшего на синагогу в США были ракетчиками "Хезболлы", пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Братья протаранившего на автомобиле синагогу в штате Мичиган Аймана Мохамада Газали якобы были бойцами ракетного подразделения ливанского движения "Хезболлах", утверждает телеканал CBS.

Нападение на синагогу в штате Мичиган , городе Дирборн-Хайтс произошло в четверг. Газета New York Post сообщала, что выходец из Ливана , найденный мертвым внутри автомобиля, был вооружен винтовкой, а в задней части автомобиля были обнаружены минометные снаряды.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, 41-летний уроженец Ливана, в марте потерял родственников в результате израильского удара по их дому в Ливане.

"Как стало известно CBS News, двое его братьев остались в Ливане и оба были членами ракетного подразделения " Хезболлах " на юге Ливана. По словам источников в Ливане, оба мужчины были убиты 5 марта в результате удара беспилотника, нанесённого Армией обороны Израиля", - написала журналистка канала Анна Шектер в соцсети X

Она также сообщила, что Газали был родом из города Машгара на юге Ливана, где "Хезболлах" якобы обладает значительным влиянием.

"Неясно, был ли Айман Газали лично связан с "Хезболлах"", - уточнила Шектер.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке