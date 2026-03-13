США рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Ирак на фоне эскалации

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Посольство США в Багдаде рекомендовало американским гражданам срочно покинуть Ирак на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Посольство США в Багдаде также предупредило своих граждан о высоком риске похищений и настоятельно рекомендовало сохранять осторожность, не привлекать к себе внимания и избегать мест, где часто собираются граждане США или которые ассоциируются с Соединенными Штатами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате иранских ударов возмездия по американским объектам на юге Ирака была полностью остановлена добыча нефти. Кроме того, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности, в четверг штаб иракской армии к востоку от Мосула подвергся атаке двух беспилотников.