Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/ssha-2080590930.html
Названы товары, которые подорожают в США при затяжной операции в Иране
Названы товары, которые подорожают в США при затяжной операции в Иране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784650247_0:120:3000:1808_1920x0_80_0_0_6da855b096b0b5d973f02d352698e7aa.jpg
https://ria.ru/20260313/ssha-2080588459.html
https://ria.ru/20260313/neft-2080583645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784650247_97:0:2764:2000_1920x0_80_0_0_ffcd3073a20157eaec7931fc166524e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Ближний Восток, S&P, S&P Global, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Названы товары, которые подорожают в США при затяжной операции в Иране

S&P: некоторые товары подорожают в США при затяжном конфликте на Ближнем Востоке

© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке окажет влияние на ряд отраслей бизнеса в США, что отразится на стоимости некоторых товаров, следует из пресс-релиза международного рейтингового агентства S&P Global.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке грозит инфляцией в США, пишут СМИ
Вчера, 21:54
"Агропромышленность, химическая промышленность, металлургия и горнодобывающая промышленность, нефтегазовая отрасль и транспорт - вот ключевые секторы американского бизнеса, которые ощущают на себе прямые последствия (конфликта на Ближнем Востоке - ред.)… Однако длительные сбои в цепочках поставок, приводящие к росту цен на сырье и снижению спроса, могут оказать существенное влияние на гораздо более широкий круг отраслей", - говорится в сообщении.
Как указывает S&P, напряженная ситуация на Ближнем Востоке несет риски для импорта алюминия, агрохимикатов, а также нефтяной и угольной продукции в США. Так, доля региона в импорте алюминия и оксида алюминия составляет около 17%, преимущественно поставки идут из ОАЭ и Бахрейна. Примерно 28% цемента и бетона также приходятся на регион.
Примерно 12% поставок пестицидов, удобрений и других агрохимикатов в Штаты приходятся на Ближний Восток. Больше всего страна импортирует из Израиля, Катара и Саудовской Аравии. Агентство отмечает, что рост стоимости удобрений, вызванный конфликтом в регионе, отразится на ценах в продуктовых магазинах в США на длительный период. Кроме того, с Ближнего Востока поставляется в страну около 12% мяса птицы и яиц.
При этом, добавляет агентство, влияние на предложение сельскохозяйственной продукции окажется менее заметным, поскольку поставки продукции не так сильно зависят от движения в Ормузском проливе. К тому же доля поставок агропромышленной продукции с Ближнего Востока в США составляет около 5%, следует из данных S&P.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
NYT назвала победой России смягчение США нефтяных санкций
Вчера, 20:54
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала