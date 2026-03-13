Свыше 500 тысяч потребителей в США находятся без света

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Свыше 500 тысяч потребителей в США остаются в пятницу без электроэнергии из-за охватившей многие регионы страны непогоды, свидетельствует статистика портала PowerOutage.us, с которой ознакомилось РИА Новости.

Причиной этих отключений и изменений в расписании стал зимний шторм, затронувший несколько штатов. Как сообщила Национальная служба погоды США, в некоторых регионах он будет усиливаться и продолжится вплоть до субботы.