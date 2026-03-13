США перебросили на Ближний Восток тысячи дронов-перехватчиков, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Агентство Блумберг, ссылаясь на министра армии США Дэна Дрисколла, утверждает, что США перебросили 10 тысяч дронов-перехватчиков, ранее проходивших испытание на Украине, на Ближний Восток для защиты от ответных ударов Ирана на фоне продолжающегося конфликта.
"Армия США перебросила на Ближний Восток 10 000... дронов-перехватчиков. Как сообщил министр армии США Дэн Дрисколл, эта мера призвана отразить иранские атаки без истощения запасов дорогостоящих ракетных систем ПВО", - утверждает агентство.
Блумберг уточняет, что речь об "оснащенных ИИ дронах Merops", которые были переброшены в регион в течение пяти дней после начала операции против Ирана 28 февраля. Отмечается, что оружие Merops разработано проектом из Калифорнии Project Eagle при поддержке экс-главы Google Эрика Шмидта, а Украина лишь получила его от Запада в 2024 году.
Издание Wall Street Journal писало 7 марта со ссылкой на американских чиновников, что армия США перебрасывает со своих складов в Европе на Ближний Восток системы ПВО Merops для борьбы с иранскими беспилотниками.