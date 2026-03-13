США пошлют на Ближний Восток отряд с пятью тысячами военных, пишут СМИ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США на фоне эскалации на Ближнем Востоке посылают в регион десантников и экспедиционный отряд морской пехоты, в такие отряды, как правило, входят несколько военных кораблей и 5 тысяч морпехов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Министр обороны Пит Хегсет одобрил запрос от центрального командования США... о военных десантной группы повышенной готовности и прилагающегося к ним экспедиционного отряда морской пехоты, который, как правило, состоит из нескольких судов и пяти тысяч морпехов", - говорится в публикации.
Чиновники при этом утверждают, что часть морпехов уже прибыли на Ближний Восток, добавила газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.