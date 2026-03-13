Шеф Пентагона попытался оправдать удары по ракетной базам Ирана

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет попытался оправдать удары по объектам ракетной инфраструктуры Ирана стремлением лишить Тегеран возможностей для создания ядерного оружия, при том что власти исламской республики ранее неоднократно подчеркивали, что не стремятся к его разработке.
"С самого начала мы заявляли, что первостепенной задачей является предотвращение наличия у Ирана ядерного оружия", - сказал Хегсет в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста о необходимости ударов по ракетной базе Тегерана при заявленной Вашингтоном цели уничтожить ядерный потенциал исламской республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В начале марта официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не занимался обогащением урана на момент атаки, заявление о том, что страна близка к созданию ядерного оружия, ложно.
Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.