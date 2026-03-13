В США заявили о гибели экипажа самолета-заправщика, рухнувшего в Ираке
17:22 13.03.2026 (обновлено: 17:32 13.03.2026)
В США заявили о гибели экипажа самолета-заправщика, рухнувшего в Ираке
Центральное командование ВС США заявило в пятницу, что все шестеро членов экипажа рухнувшего на западе Ирака самолета-заправщика KC-135 погибли.
В США заявили о гибели экипажа самолета-заправщика, рухнувшего в Ираке

CENTCOM: все члены экипажа упавшего в Ираке самолета-заправщика США погибли

© AP Photo / Hiro KomaeСамолет-заправщик KC-135R Stratotanker
Самолет-заправщик KC-135R Stratotanker. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило в пятницу, что все шестеро членов экипажа рухнувшего на западе Ирака самолета-заправщика KC-135 погибли.
В четверг командование сообщило о потере самолета-заправщика KC-135 в Ираке в результате инцидента с другим самолетом. Там отмечали, что инцидент не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем. СМИ утверждали, что два самолета-заправщика столкнулись в воздухе во время дозаправки истребителей.
"Все шесть членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, разбившегося на западе Ирака, признаны погибшими. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции "Эпическая ярость", - говорится в заявлении военных.
Там также отметили, что обстоятельства крушения расследуются.
В Израиле сняли на фото заправщик США с поврежденной хвостовой частью
Вчера, 14:52
 
