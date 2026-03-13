В США готовят запрос на допфинансирование операции против Ирана - РИА Новости, 13.03.2026
16:46 13.03.2026
В США готовят запрос на допфинансирование операции против Ирана
Белый дом и республиканцы обсуждают детали запроса у конгресса США дополнительного финансирования военной операции против Ирана, заявил спикер палаты... РИА Новости, 13.03.2026
В США готовят запрос на допфинансирование операции против Ирана

Джонсон: Белый дом и республиканцы запросят допфинансирование операции в Иране

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белый дом и республиканцы обсуждают детали запроса у конгресса США дополнительного финансирования военной операции против Ирана, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
"Мы еще не знаем, что именно там будет… Мы прогнозировали дополнительные средства еще до начала операции против Ирана. Так что это будет сделано. Сроки еще предстоит определить", - приводит его слова издание Hill.
При этом не все в стане республиканцев, располагающих большинством в обеих палатах, поддерживают рост расходов. Как отмечается в статье, из-за этого Джонсон может столкнуться с трудностями, ведь он может позволить себе "потерять" голос только одного республиканца.
Ранее газета New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с докладом Пентагона для конгресса, сообщила, что первая неделя операции против Ирана обошлась США в более чем 11,3 миллиарда долларов. Отмечается, что эта оценка не включала в себя переброску военнослужащих и военной техники перед нанесением первых ударов. По этой причине законодатели ожидают, что цифра возрастет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
