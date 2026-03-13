В США готовят запрос на допфинансирование операции против Ирана

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белый дом и республиканцы обсуждают детали запроса у конгресса США дополнительного финансирования военной операции против Ирана, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
При этом не все в стане республиканцев, располагающих большинством в обеих палатах, поддерживают рост расходов. Как отмечается в статье, из-за этого Джонсон может столкнуться с трудностями, ведь он может позволить себе "потерять" голос только одного республиканца.
Ранее газета New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с докладом Пентагона для конгресса, сообщила, что первая неделя операции против Ирана обошлась США в более чем 11,3 миллиарда долларов. Отмечается, что эта оценка не включала в себя переброску военнослужащих и военной техники перед нанесением первых ударов. По этой причине законодатели ожидают, что цифра возрастет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.