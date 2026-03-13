Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/ssha-2080509931.html
США продолжают наносить удары по иранскому флоту, заявили в Пентагоне
США продолжают наносить удары по иранскому флоту, заявили в Пентагоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080043369_15:0:3592:2012_1920x0_80_0_0_261f19ae1b2c1b7ebc0f1d70da57b1fe.jpg
https://ria.ru/20260313/khegset-2080508953.html
https://ria.ru/20260313/iran-2080491971.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080043369_476:0:3159:2012_1920x0_80_0_0_5ade4a4097f390673b024eed08d54d15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство обороны США
© REUTERS / DVIDSЗапуск американской ракеты Tomahawk
Запуск американской ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / DVIDS
Запуск американской ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают наносить удары по кораблям флота Ирана, в том числе по ракетным катерам класса "Сулеймани", заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
"Менее чем за две недели мы сделали боевые действия иранских ВМС неэффективными и продолжаем атаковать военно-морские суда, включая все их военные корабли класса "Сулеймани", которые были вооружены противокорабельными ракетами и зенитным вооружением", - сказал Кейн в ходе брифинга.
Он выступил с утверждением, что войска США добились прогресса в атаках на иранские ВМС.
"Мы добились прогресса, но Иран по-прежнему обладает способностью наносить ущерб союзным силам и коммерческому судоходству, и наша работа в этом направлении продолжается", - признал при этом Кейн.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что флот и ВВС Ирана уничтожены, США продолжают уничтожение иранских ракет, БПЛА и "всего остального", а иранские лидеры "стерты с лица земли". Он назвал ошибочным предположение, выдвинутое, по его словам, американской газетой New York Times, что США не побеждают в конфликте с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала