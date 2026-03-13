США продолжают наносить удары по иранскому флоту, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают наносить удары по кораблям флота Ирана, в том числе по ракетным катерам класса "Сулеймани", заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

"Менее чем за две недели мы сделали боевые действия иранских ВМС неэффективными и продолжаем атаковать военно-морские суда, включая все их военные корабли класса "Сулеймани", которые были вооружены противокорабельными ракетами и зенитным вооружением", - сказал Кейн в ходе брифинга.