США продолжают наносить удары по иранскому флоту, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают наносить удары по кораблям флота Ирана, в том числе по ракетным катерам класса "Сулеймани", заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
"Менее чем за две недели мы сделали боевые действия иранских ВМС неэффективными и продолжаем атаковать военно-морские суда, включая все их военные корабли класса "Сулеймани", которые были вооружены противокорабельными ракетами и зенитным вооружением", - сказал Кейн в ходе брифинга.
Он выступил с утверждением, что войска США добились прогресса в атаках на иранские ВМС.
"Мы добились прогресса, но Иран по-прежнему обладает способностью наносить ущерб союзным силам и коммерческому судоходству, и наша работа в этом направлении продолжается", - признал при этом Кейн.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что флот и ВВС Ирана уничтожены, США продолжают уничтожение иранских ракет, БПЛА и "всего остального", а иранские лидеры "стерты с лица земли". Он назвал ошибочным предположение, выдвинутое, по его словам, американской газетой New York Times, что США не побеждают в конфликте с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.