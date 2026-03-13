Рейтинг@Mail.ru
США в пятницу нанесут самые интенсивные удары по Ирану, заявили в Пентагоне
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/ssha-2080508204.html
США в пятницу нанесут самые интенсивные удары по Ирану, заявили в Пентагоне
США в пятницу нанесут самые интенсивные удары по Ирану, заявили в Пентагоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg
https://ria.ru/20260313/iran-2080491971.html
https://ria.ru/20260313/tramp-2080503839.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_59:0:2551:1869_1920x0_80_0_0_044805b84003d483b1e7bc30b81a35cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство обороны США
Генерал Кейн: США в пятницу нанесут самые интенсивные удары по Ирану

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что в пятницу американские военные будут наносить самые интенсивные удары по Ирану с момента начала операции.
"Фактически сегодня... будут самые интенсивные удары", - сказал Кейн журналистам.
Он также пообещал, что интенсивность ударов будет только увеличиваться.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала