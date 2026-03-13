https://ria.ru/20260313/ssha-2080460051.html
Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти - РИА Новости, 13.03.2026
Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
Вашингтон пытается улучшить ситуацию на мировом энергорынке, что совпадает с интересами Москвы, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя смягчение... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T12:47:00+03:00
2026-03-13T12:47:00+03:00
2026-03-13T13:36:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
экономика
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080462306_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1b7c1320449e388e38c36d6f6be99a4d.jpg
https://ria.ru/20260313/tailand-2080401323.html
https://ria.ru/20260307/dmitriev-2079175424.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
сша
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080462306_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bf9ebac1d537922e536a39094857c9f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков, экономика, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
США, Россия, Дмитрий Песков, Экономика, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
Песков: США смягчением санкций против нефти из РФ хотят улучшить ситуацию в мире
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается улучшить ситуацию на мировом энергорынке, что совпадает с интересами Москвы, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя смягчение санкций против российской нефти.
«
"Мы считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально. Такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка", — рассказал он.
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
В Кремле обратили внимание на заявления, что Вашингтон далее не планирует снимать ограничения, отметил Песков. По его словам, без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
— ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Увеличилась и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены подскочили там более чем на 100 процентов.