Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 13.03.2026 (обновлено: 13:36 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/ssha-2080460051.html
Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
Вашингтон пытается улучшить ситуацию на мировом энергорынке, что совпадает с интересами Москвы, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя смягчение... РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080462306_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1b7c1320449e388e38c36d6f6be99a4d.jpg
https://ria.ru/20260313/tailand-2080401323.html
https://ria.ru/20260307/dmitriev-2079175424.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
сша
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080462306_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bf9ebac1d537922e536a39094857c9f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Песков: США смягчением санкций против нефти из РФ хотят улучшить ситуацию в мире

© REUTERS / Amit Dave — Российский нефтяной танкер MT Mount Fuji
Российский нефтяной танкер MT Mount Fuji - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Amit Dave
Российский нефтяной танкер MT Mount Fuji. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается улучшить ситуацию на мировом энергорынке, что совпадает с интересами Москвы, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя смягчение санкций против российской нефти.
«

"Мы считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально. Такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка", — рассказал он.

В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
В Кремле обратили внимание на заявления, что Вашингтон далее не планирует снимать ограничения, отметил Песков. По его словам, без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Увеличилась и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены подскочили там более чем на 100 процентов.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала