Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается улучшить ситуацию на мировом энергорынке, что совпадает с интересами Москвы, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя смягчение санкций против российской нефти.

« "Мы считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально. Такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка", — рассказал он.

В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.

В Кремле обратили внимание на заявления, что Вашингтон далее не планирует снимать ограничения, отметил Песков. По его словам, без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно.

Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.