США могут ввести новые пошлины против 60 партнеров, пишет FT

Верховный суд США 20 февраля признал, что Закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. Трамп в ответ заявил о намерении повысить ввозные пошлины для всех стран с 10 процентов до 15.