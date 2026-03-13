11:12 13.03.2026 (обновлено: 14:50 13.03.2026)
США могут ввести новые пошлины против 60 партнеров, пишет FT
США могут ввести новые пошлины против 60 партнеров, пишет FT
США потенциально могут ввести новые торговые пошлины против 60 партнеров, включая Великобританию, Евросоюз и Канаду, если расследование офиса американского... РИА Новости, 13.03.2026
США могут ввести новые пошлины против 60 партнеров, пишет FT

FT: США могут ввести новые пошлины против 60 партнеров, включая ЕС и Канаду

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США потенциально могут ввести новые торговые пошлины против 60 партнеров, включая Великобританию, Евросоюз и Канаду, если расследование офиса американского торгпреда выявит, что эти страны используют принудительный труд, сообщает газета Financial Times.
Торгпред США Джеймисон Грир ранее допустил введение новых пошлин на товары из государств, чьи торговые практики признают нечестными в ходе начатого расследования. Он сослался на раздел 301 Закона о торговле 1974 года, который дает офису торгового представителя США полномочия расследовать и принимать ответные меры против иностранных государств.
"США нацелились на 60 торговых партнеров, включая Британию, ЕС и Канаду, (инициировав. — Прим. ред.) новые расследования в отношении их практик в сфере принудительного труда, что может позволить администрации Трампа ввести свежие пошлины", — пишет издание.
Как отмечает газета, Вашингтон ранее инициировал похожее расследование, однако оно затрагивало намного меньше стран и не включало, в частности, Британию и Канаду.
В четверг торгпред США объявил о том, что начал расследование против Китая, Европейского союза и еще 14 стран, подозревая их в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей.
Верховный суд США 20 февраля признал, что Закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. Трамп в ответ заявил о намерении повысить ввозные пошлины для всех стран с 10 процентов до 15.
