США хотят разделить Европу, заявила Каллас

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты критически относятся к ЕС и желают разделить Европу, пожаловалась в интервью Financial Times глава евродипломатии Кая Каллас.
"На мой взгляд, всем очень важно понимать, что США ясно дали понять, что хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз", — заявила она.
Каллас утверждает, что Вашингтон использует тактику, которую применяют противники ЕС.
Белый дом в декабре опубликовал новую стратегию нацбезопасности, в которой потребовал от Европы взять на себя ответственность за оборону. США указали, что расходятся во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Как отмечал госсекретарь Марко Рубио, разногласия между США со странами ЕС продиктованы обеспокоенностью за их будущее. Он в том числе раскритиковал ситуацию с массовой миграцией на Западе.
Глава Белого дома Дональд Трамп подчеркивал, что Европа движется не в том направлении. Он ругал ее за увеличение государственных расходов и бесконечный импорт. Также он упрекал страны ЕС в том, что они не используют имеющиеся у них природные ресурсы.
