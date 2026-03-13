Рейтинг@Mail.ru
США ищут новые способы борьбы с беспилотниками, заявил Уитакер - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/ssha-2080386667.html
США ищут новые способы борьбы с беспилотниками, заявил Уитакер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81a497600e6930e462a3dd321feedeb9.jpg
https://ria.ru/20260313/iran-2080383821.html
https://ria.ru/20260312/vashington-2080046303.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0bebea88f7407562ea589a08c062ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Иран, Израиль, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
США ищут новые способы борьбы с беспилотниками, заявил Уитакер

Постпред Уитакер: США ищут новые способы борьбы с беспилотниками

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты ищут новые способы борьбы с беспилотниками на фоне операции против Ирана, так как уже существующие технологии не оправдывают свое использование против иранских дронов-камикадзе "Шахед".
"Что ж, мы определённо довольно быстро продвигаемся в сфере ПВО и борьбы с беспилотниками, и здесь можно многому научиться, наблюдая за тем, что сейчас происходит с дронами "Шахед" ... У нас есть пара своего рода "полевых лабораторий", где мы можем испытывать разные решения", - сказал Уитакер каналу Fox Business.
Уитакер признал, что использование американских зенитно-ракетных комплексов Patriot против беспилотников невыгодно.
"Есть действительно выдающиеся технологии. Patriot, как вы понимаете, одна из них, но один запуск стоит 4 миллиона долларов, а эффективность составляет 96–98%, и это слишком дорого, особенно когда речь идёт о дронах "Шахед" стоимостью менее 20 тысяч долларов, которые очень дёшевы в производстве и могут быть быстро масштабированы", - сказал Уитакер каналу Fox Business.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала