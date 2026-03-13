США ищут новые способы борьбы с беспилотниками, заявил Уитакер
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты ищут новые способы борьбы с беспилотниками на фоне операции против Ирана, так как уже... РИА Новости, 13.03.2026
Постпред Уитакер: США ищут новые способы борьбы с беспилотниками
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты ищут новые способы борьбы с беспилотниками на фоне операции против Ирана, так как уже существующие технологии не оправдывают свое использование против иранских дронов-камикадзе "Шахед".
"Что ж, мы определённо довольно быстро продвигаемся в сфере ПВО и борьбы с беспилотниками, и здесь можно многому научиться, наблюдая за тем, что сейчас происходит с дронами "Шахед" ... У нас есть пара своего рода "полевых лабораторий", где мы можем испытывать разные решения", - сказал Уитакер каналу Fox Business
.
Уитакер признал, что использование американских зенитно-ракетных комплексов Patriot против беспилотников невыгодно.
"Есть действительно выдающиеся технологии. Patriot, как вы понимаете, одна из них, но один запуск стоит 4 миллиона долларов, а эффективность составляет 96–98%, и это слишком дорого, особенно когда речь идёт о дронах "Шахед" стоимостью менее 20 тысяч долларов, которые очень дёшевы в производстве и могут быть быстро масштабированы", - сказал Уитакер каналу Fox Business.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.