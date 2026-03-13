США ищут новые способы борьбы с беспилотниками, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты ищут новые способы борьбы с беспилотниками на фоне операции против Ирана, так как уже существующие технологии не оправдывают свое использование против иранских дронов-камикадзе "Шахед".

"Есть действительно выдающиеся технологии. Patriot, как вы понимаете, одна из них, но один запуск стоит 4 миллиона долларов, а эффективность составляет 96–98%, и это слишком дорого, особенно когда речь идёт о дронах "Шахед" стоимостью менее 20 тысяч долларов, которые очень дёшевы в производстве и могут быть быстро масштабированы", - сказал Уитакер каналу Fox Business.