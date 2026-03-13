04:37 13.03.2026
Затягивание операции в Иране приведет рынки в отчаяние, заявил инвестор
Затягивание операции в Иране приведет рынки в отчаяние, заявил инвестор

© REUTERS / Social MediaДым в Тегеране после авиаудара
Дым в Тегеране после авиаудара. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Затягивание операции в Иране на месяц или больше может привести мировые энергетические рынки в состояние отчаяния, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Кайл Шостак.
"Если через месяц или больше после начала конфликта Ормузский пролив не будет функционировать достаточно эффективно, рынок может снова погрузиться в состояние отчаяния, сосредоточившись на глобальном инфляционном шоке и стагфляции, которые мы уже наблюдали в первую неделю войны", - сказал Шостак.
Эксперт выразил оптимизм по поводу того, что данная ситуация не продлится долго, и даже частичное внедрение необходимых мер принесет больше уверенности и поможет стабилизировать цены. При этом он предупредил, что нынешнее положение может привести к повышению волатильности на рынках.
Шостак также отметил, что мировые цены на нефть останутся стабильными.
"Я предполагаю, что если война продолжится еще три недели или около того, цены останутся примерно на уровне 90 долларов за баррель. Колебания внутри недели будут составлять от 85 до 105 долларов за баррель, при этом волатильность постепенно снизится в ближайшие недели", - уточнил он.
Инвестор также подчеркнул, что у президента США Дональда Трампа есть достаточно сильных инструментов для того, чтобы снизить ценовое давление.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа (СПГ).
