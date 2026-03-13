В США заявили о резкой перемене в отношении к России - РИА Новости, 13.03.2026
02:12 13.03.2026 (обновлено: 03:20 13.03.2026)
В США заявили о резкой перемене в отношении к России
В США заявили о резкой перемене в отношении к России - РИА Новости, 13.03.2026
В США заявили о резкой перемене в отношении к России
США коренным образом пересмотрели свою позицию в отношении санкций за покупку российской нефти, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T02:12:00+03:00
2026-03-13T03:20:00+03:00
в мире
иран
сша
ормузский пролив
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
https://ria.ru/20260308/neft-2079294315.html
иран
сша
ормузский пролив
россия
в мире, иран, сша, ормузский пролив, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), мария захарова
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Мария Захарова
В США заявили о резкой перемене в отношении к России

Аналитик Джонсон: США сменили позицию в отношении санкций за покупку нефти у РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США коренным образом пересмотрели свою позицию в отношении санкций за покупку российской нефти, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Соединенные Штаты изменили свою позицию — вместо того чтобы говорить: "Вы должны соблюдать все эти санкции против России", — они заявили: "Мы снимаем санкции, чтобы Россия теперь могла продавать нефть". <…> Но теперь цена выросла", — отметил он.
При этом Джонсон подчеркнул, что США при все своем могуществе бессильны что-либо сделать для открытия Ормузского пролива, который контролирует Иран.
"Но что собираются делать, например, Филиппины? Девяносто четыре процента их нефти поступает из Персидского залива. И несмотря на обещания Трампа, что они откроют Ормузский пролив, <…> Иран ясно дал понять: любой, кто попытается пройти здесь, будет уничтожен. <…> Иран по-прежнему противостоит, как считается, самой мощной армии в мире. <…> И все же эта армия не может открыть Ормузский пролив", — добавил эксперт.
Из-за американо-израильской военной операции против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
На прошлой неделе глава Минэнерго США Крис Райт сообщил о разрешении Нью-Дели продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов в Южной Азии. Тем не менее он подчеркнул, что Вашингтон не намерен снимать санкции с Москвы.
Власти Индии не отрицали и не подтверждали согласие с запретом на приобретение топлива. Как говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, нет оснований полагать, что Нью-Дели пересмотрел подход к сотрудничеству с Москвой.
В марте индийское издание Economic Times писало, что в прошлом месяце Россия оставалась одним из крупнейших поставщиков черного золота для Индии, несмотря на американские ограничения.
В миреИранСШАОрмузский проливЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Мария Захарова
 
 
