МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США коренным образом пересмотрели свою позицию в отношении санкций за покупку российской нефти, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Соединенные Штаты изменили свою позицию — вместо того чтобы говорить: "Вы должны соблюдать все эти санкции против России", — они заявили: "Мы снимаем санкции, чтобы Россия теперь могла продавать нефть". <…> Но теперь цена выросла", — отметил он.
При этом Джонсон подчеркнул, что США при все своем могуществе бессильны что-либо сделать для открытия Ормузского пролива, который контролирует Иран.
«
"Но что собираются делать, например, Филиппины? Девяносто четыре процента их нефти поступает из Персидского залива. И несмотря на обещания Трампа, что они откроют Ормузский пролив, <…> Иран ясно дал понять: любой, кто попытается пройти здесь, будет уничтожен. <…> Иран по-прежнему противостоит, как считается, самой мощной армии в мире. <…> И все же эта армия не может открыть Ормузский пролив", — добавил эксперт.
Из-за американо-израильской военной операции против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Власти Индии не отрицали и не подтверждали согласие с запретом на приобретение топлива. Как говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, нет оснований полагать, что Нью-Дели пересмотрел подход к сотрудничеству с Москвой.
В марте индийское издание Economic Times писало, что в прошлом месяце Россия оставалась одним из крупнейших поставщиков черного золота для Индии, несмотря на американские ограничения.
