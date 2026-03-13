Рейтинг@Mail.ru
Бессент рассказал, сколько США потратили на операцию в Иране
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 13.03.2026
Бессент рассказал, сколько США потратили на операцию в Иране
Бессент рассказал, сколько США потратили на операцию в Иране
США потратили около 11 миллиардов долларов на операцию против Ирана, заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Sky News. РИА Новости, 13.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
скотт бессент
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072650278_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_ff94eb82535455cd0f7dab0abd808f86.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072650278_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_11ee69339a46c885d7f6a93cc4c8a56d.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
353
60
353
60
В мире, США, Иран, Израиль, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава Минфина США Бессент: война с Ираном стоила около 11 миллиардов долларов

© AP Photo / Mariam ZuhaibГлава министерства финансов США Скотт Бессент
Глава министерства финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 13 мар – РИА Новости. США потратили около 11 миллиардов долларов на операцию против Ирана, заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Sky News.
Как сообщает телеканал, "в интервью Бессент также упомянул, что война на данный момент стоила США около 11 миллиардов долларов".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
Главе минфина США был задан вопрос о том, существует ли такая сумма затрат на боевые действия против Ирана, которые могли бы заставить его обратиться к президенту США Дональду Трампу и сказать, что война больше "не по карману". На это Бессент заявил: "абсолютно нет".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
12 марта, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала