Потерявшийся военный ВСУ случайно попал в плен

ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Морские пехотинцы взяли в плен потерявшегося украинского боевика, который доставлял продовольствие на добропольском направлении, рассказал РИА Новости стрелок 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующие в интересах группировки войск РФ "Центр" с позывным "Август".

По его словам, подозрение у морпехов вызвал мужчина в камуфляже, который двигался со стороны передовых позиций в сторону российских подразделений.

"Идёт человек в маскхалате, с рюкзаком за спиной, со стороны передовой — но в нашу сторону. Обычно наоборот бывает. Остановили его, спросили, кто такой. Он назвал позывной, сказал, что несёт продовольствие. Мы спросили, почему тогда идёт в обратную сторону", - рассказал военнослужащий.

После проверки рюкзака морпехи обнаружили в нём продовольствие и оборудование.