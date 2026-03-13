Потерявшийся военный ВСУ случайно попал в плен
Морские пехотинцы взяли в плен потерявшегося украинского боевика, который доставлял продовольствие на добропольском направлении, рассказал РИА Новости стрелок... РИА Новости, 13.03.2026
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Морские пехотинцы взяли в плен потерявшегося украинского боевика, который доставлял продовольствие на добропольском направлении, рассказал РИА Новости стрелок 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующие в интересах группировки войск РФ "Центр" с позывным "Август".
По его словам, подозрение у морпехов вызвал мужчина в камуфляже, который двигался со стороны передовых позиций в сторону российских подразделений.
"Идёт человек в маскхалате, с рюкзаком за спиной, со стороны передовой — но в нашу сторону. Обычно наоборот бывает. Остановили его, спросили, кто такой. Он назвал позывной, сказал, что несёт продовольствие. Мы спросили, почему тогда идёт в обратную сторону", - рассказал военнослужащий.
После проверки рюкзака морпехи обнаружили в нём продовольствие и оборудование.
"Попросили снять рюкзак, проверили содержимое. Там были пауэрбанки, тушёнка и другие припасы, все на украинском языке. Поняли, что этот человек не гражданский, задержали его и взяли в плен", - добавил морпех.