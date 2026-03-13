Боец спецназа рассказал, что происходит с ВСУ в Харьковской области

КУРСК, 13 мар - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и смежных подразделений группировки "Север" круглосуточно контролируют передвижения ВСУ на подконтрольном им участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости боец батальона "Ваха" спецназа с позывным "Зырян".

"24/7 наблюдаем за противником, осматриваем каждую щель, очень удобно смотреть (при помощи БПЛА – ред.), где противник перемещается, где миномет стоит, откуда "птички" запускают. Все это рассматриваем, контролируем", - рассказал боец.

Он уточнил, что также при помощи БПЛА российские бойцы выявляют наличие мирных жителей в занятых ВСУ населенных пунктах Харьковской области